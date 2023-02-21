Бабикова Акилина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабикова Акилина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1753 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.01.1776

Муж: Бабиков Андрей Спиридонович

Никольская церковь, Березовка, село, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.09.1777

Сын: Бабиков Иоаким Андреевич

Отец ребёнка: Бабиков Андрей Спиридонович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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