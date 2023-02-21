Бабикова Акилина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.01.1776
Никольская церковь, Березовка, село, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.09.1777
Отец ребёнка: Бабиков Андрей Спиридонович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно