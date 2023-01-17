Бабиков Спиридон Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1705
Дата смерти1762
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1740
Мать ребёнка: Бабикова Саломея Степановна
Рождение ребёнка
1745
Сын: Бабиков Еремей Спиридонович
Мать ребёнка: Бабикова Саломея Степановна
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Феврония Спиридоновна
Мать ребёнка: Бабикова Саломея Степановна
Рождение ребёнка
1753
Сын: Бабиков Андрей Спиридонович
Мать ребёнка: Бабикова Саломея Степановна
Рождение ребёнка
1762
Сын: Бабиков Игнатий Спиридонович
Мать ребёнка: Бабикова Саломея Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1762