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Бабиков Спиридон Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1705

Дата смерти

1762

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1740

Сын: Бабиков Тит Спиридонович

Мать ребёнка: Бабикова Саломея Степановна

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1745

Сын: Бабиков Еремей Спиридонович

Мать ребёнка: Бабикова Саломея Степановна

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Феврония Спиридоновна

Мать ребёнка: Бабикова Саломея Степановна

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1753

Сын: Бабиков Андрей Спиридонович

Мать ребёнка: Бабикова Саломея Степановна

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1762

Сын: Бабиков Игнатий Спиридонович

Мать ребёнка: Бабикова Саломея Степановна

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабикова Саломея Степановна

Место жительства
Неизвестно
Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
1762
Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
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