(Бабикова) Феврония Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бабикова) Феврония Спиридоновна

Место рождения

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Бабиков Спиридон Федорович

Мать: Бабикова Саломея Степановна

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Крещение
20.09.1777
Никольская церковь, Березовка, село, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Восприемник | Конон Васильев Симанов
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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