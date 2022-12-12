Бабиков Еремей Спиридонович
Место рождения
Дата рождения1745
Дата смерти1815
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Чумакова Анна Еремеевна
Мать ребёнка: Бабикова Агафия Петровна
Рождение ребёнка
1777
Сын: Бабиков Алексей Еремеевич
Мать ребёнка: Бабикова Агафия Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бабикова Агафия Петровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1815