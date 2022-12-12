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Бабиков Еремей Спиридонович

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Место рождения

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1745

Дата смерти

1815

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Бабиков Спиридон Федорович

Мать: Бабикова Саломея Степановна

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Чумакова Анна Еремеевна

Мать ребёнка: Бабикова Агафия Петровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1777

Сын: Бабиков Алексей Еремеевич

Мать ребёнка: Бабикова Агафия Петровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабикова Агафия Петровна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1815
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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