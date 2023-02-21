Бабикова Агафия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смерти12.04.1809
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Чумакова Анна Еремеевна
Отец ребёнка: Бабиков Еремей Спиридонович
Рождение ребёнка
1777
Сын: Бабиков Алексей Еремеевич
Отец ребёнка: Бабиков Еремей Спиридонович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Похороны
12.04.1809
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
12.04.1809