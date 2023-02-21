Бабикова Агафия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабикова Агафия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

12.04.1809

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Чумакова Анна Еремеевна

Отец ребёнка: Бабиков Еремей Спиридонович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1777

Сын: Бабиков Алексей Еремеевич

Отец ребёнка: Бабиков Еремей Спиридонович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабиков Еремей Спиридонович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
12.04.1809
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
12.04.1809
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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