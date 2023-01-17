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Бабиков Алексей Еремеевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1777

Дата смерти

25.06.1815

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Бабиков Еремей Спиридонович

Мать: Бабикова Агафия Петровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
24.10.1800

Сын: Бабиков Артемий Алексеевич

Мать ребёнка: Бабикова Анна Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1802

Сын: Алексеев Козма Алексеевич

Мать ребёнка: Бабикова Анна Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1803

Сын: Бабиков Меркурий Алексеевич

Мать ребёнка: Бабикова Анна Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
19.04.1805

Дочь: Гликерия Алексеевна

Мать ребёнка: Бабикова Анна Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.04.1807

Дочь: Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Бабикова Анна Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
09.06.1810

Дочь: Феодосия Алексеевна

Мать ребёнка: Бабикова Анна Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Евдокия Алексеевна

Мать ребёнка: Бабикова Анна Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабикова Анна Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
25.06.1815
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
25.06.1815
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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