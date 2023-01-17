Бабиков Алексей Еремеевич
Место рождения
Дата рождения1777
Дата смерти25.06.1815
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Рождение ребёнка
24.10.1800
Сын: Бабиков Артемий Алексеевич
Мать ребёнка: Бабикова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1802
Сын: Алексеев Козма Алексеевич
Мать ребёнка: Бабикова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1803
Сын: Бабиков Меркурий Алексеевич
Мать ребёнка: Бабикова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
19.04.1805
Дочь: Гликерия Алексеевна
Мать ребёнка: Бабикова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
?.04.1807
Дочь: Александра Алексеевна
Мать ребёнка: Бабикова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
09.06.1810
Дочь: Феодосия Алексеевна
Мать ребёнка: Бабикова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Евдокия Алексеевна
Мать ребёнка: Бабикова Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бабикова Анна Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Похороны
25.06.1815
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
25.06.1815