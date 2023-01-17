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Алексеев Козма Алексеевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1802

Дата смерти

Между 1835 и 1849

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Бабиков Алексей Еремеевич

Мать: Бабикова Анна Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Матрона Козминична

Мать ребёнка: Алексеева Акилина Евдокимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.09.1824

Сын: Бабиков Алексей Козмич

Мать ребёнка: Алексеева Акилина Евдокимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1829

Сын: Алексеев Игнатий Козмич

Мать ребёнка: Алексеева Акилина Евдокимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1834

Сын: Алексеев Александр Козмич

Мать ребёнка: Алексеева Акилина Евдокимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1838

Сын: Алексеев Прохор Козмич

Мать ребёнка: Алексеева Акилина Евдокимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алексеева Акилина Евдокимовна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Между 1835 и 1849
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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