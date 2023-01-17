Алексеев Козма Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смертиМежду 1835 и 1849
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Бабиков Алексей Еремеевич
Мать: Бабикова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Матрона Козминична
Мать ребёнка: Алексеева Акилина Евдокимовна
Рождение ребёнка
?.09.1824
Мать ребёнка: Алексеева Акилина Евдокимовна
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: Алексеева Акилина Евдокимовна
Рождение ребёнка
1834
Сын: Алексеев Александр Козмич
Мать ребёнка: Алексеева Акилина Евдокимовна
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Алексеева Акилина Евдокимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1835 и 1849