Алексеева (Плешакова) Акилина Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева (Плешакова) Акилина Евдокимовна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Плешаков Евдоким Григорьевич

Мать: Плешакова Параскева Арефьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Матрона Козминична

Отец ребёнка: Алексеев Козма Алексеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.09.1824

Сын: Бабиков Алексей Козмич

Отец ребёнка: Алексеев Козма Алексеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1829

Сын: Алексеев Игнатий Козмич

Отец ребёнка: Алексеев Козма Алексеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1834

Сын: Алексеев Александр Козмич

Отец ребёнка: Алексеев Козма Алексеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1838

Сын: Алексеев Прохор Козмич

Отец ребёнка: Алексеев Козма Алексеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексеев Козма Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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