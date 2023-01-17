Алексеева (Плешакова) Акилина Евдокимовна
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Матрона Козминична
Отец ребёнка: Алексеев Козма Алексеевич
Рождение ребёнка
?.09.1824
Отец ребёнка: Алексеев Козма Алексеевич
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Алексеев Козма Алексеевич
Рождение ребёнка
1834
Сын: Алексеев Александр Козмич
Отец ребёнка: Алексеев Козма Алексеевич
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Алексеев Козма Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно