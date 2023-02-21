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Плешаков Евдоким Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Плешаков Григорий Агафонович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1798

Сын: Плешаков Степан Евдокимович

Мать ребёнка: Плешакова Параскева Арефьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Алексеева Акилина Евдокимовна

Мать ребёнка: Плешакова Параскева Арефьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Варвара Евдокимовна

Мать ребёнка: Плешакова Параскева Арефьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
27.09.1806

Дочь: София Евдокимовна

Мать ребёнка: Плешакова Параскева Арефьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
24.06.1809

Сын: Плешаков Иуда Евдокимович

Мать ребёнка: Плешакова Параскева Арефьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
02.08.1810

Сын: Плешаков Прохор Евдокимович

Мать ребёнка: Плешакова Параскева Арефьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1813

Сын: Плешаков Тимофей Евдокимович

Мать ребёнка: Плешакова Параскева Арефьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
05.02.1814
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
07.02.1814
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1817

Сын: Плешаков Андриан Евдокимович

Мать ребёнка: Плешакова Параскева Арефьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
27.05.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плешакова Параскева Арефьевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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