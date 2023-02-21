Плешаков Евдоким Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Плешаков Григорий Агафонович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1798
Сын: Плешаков Степан Евдокимович
Мать ребёнка: Плешакова Параскева Арефьевна
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Алексеева Акилина Евдокимовна
Мать ребёнка: Плешакова Параскева Арефьевна
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Варвара Евдокимовна
Мать ребёнка: Плешакова Параскева Арефьевна
Рождение ребёнка
27.09.1806
Дочь: София Евдокимовна
Мать ребёнка: Плешакова Параскева Арефьевна
Рождение ребёнка
24.06.1809
Сын: Плешаков Иуда Евдокимович
Мать ребёнка: Плешакова Параскева Арефьевна
Рождение ребёнка
02.08.1810
Сын: Плешаков Прохор Евдокимович
Мать ребёнка: Плешакова Параскева Арефьевна
Рождение ребёнка
1813
Сын: Плешаков Тимофей Евдокимович
Мать ребёнка: Плешакова Параскева Арефьевна
Крещение
05.02.1814
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
07.02.1814
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1817
Сын: Плешаков Андриан Евдокимович
Мать ребёнка: Плешакова Параскева Арефьевна
Крещение
27.05.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно