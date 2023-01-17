Плешаков Прохор Евдокимович
Место рождения
Дата рождения02.08.1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1810
Крещение
03.08.1810
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Ташкина Агафия Прохоровна
Мать ребёнка: Плешакова Матрона Яковлевна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Агриппина Прохоровна
Мать ребёнка: Плешакова Матрона Яковлевна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Зиновия Прохоровна
Мать ребёнка: Плешакова Матрона Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно