Плешакова Матрона Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Ташкина Агафия Прохоровна
Отец ребёнка: Плешаков Прохор Евдокимович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Агриппина Прохоровна
Отец ребёнка: Плешаков Прохор Евдокимович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Зиновия Прохоровна
Отец ребёнка: Плешаков Прохор Евдокимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно