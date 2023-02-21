Плешакова Матрона Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плешакова Матрона Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Ташкина Агафия Прохоровна

Отец ребёнка: Плешаков Прохор Евдокимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Агриппина Прохоровна

Отец ребёнка: Плешаков Прохор Евдокимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Зиновия Прохоровна

Отец ребёнка: Плешаков Прохор Евдокимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плешаков Прохор Евдокимович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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