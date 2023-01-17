Плешаков Андриан Евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлешаков Андриан Евдокимович

Плешаков Андриан Евдокимович

avatar

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Плешаков Евдоким Григорьевич

Мать: Плешакова Параскева Арефьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1845

Сын: Плешаков Андриан Андрианович

Мать ребёнка: Плешакова Домника Михайловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1848

Сын: Плешаков Варфоломей Андрианович

Мать ребёнка: Плешакова Домника Михайловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Землянникова Дарья Андриановна

Мать ребёнка: Плешакова Домника Михайловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1853

Сын: Плешаков Иван Андрианович

Мать ребёнка: Плешакова Домника Михайловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Ефимия Андриановна

Мать ребёнка: Плешакова Домника Михайловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Евдокия Андриановна

Мать ребёнка: Плешакова Домника Михайловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плешакова Домника Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close