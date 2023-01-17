Плешаков Андриан Евдокимович
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Рождение ребёнка
1845
Сын: Плешаков Андриан Андрианович
Мать ребёнка: Плешакова Домника Михайловна
Рождение ребёнка
1848
Сын: Плешаков Варфоломей Андрианович
Мать ребёнка: Плешакова Домника Михайловна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Землянникова Дарья Андриановна
Мать ребёнка: Плешакова Домника Михайловна
Рождение ребёнка
1853
Сын: Плешаков Иван Андрианович
Мать ребёнка: Плешакова Домника Михайловна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Ефимия Андриановна
Мать ребёнка: Плешакова Домника Михайловна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Евдокия Андриановна
Мать ребёнка: Плешакова Домника Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно