(Плешакова) София Евдокимовна
Место рождения
Дата рождения27.09.1806
Дата смерти17.11.1820
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1806
Крещение
29.09.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Похороны
17.11.1820
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
17.11.1820
Причина смерти: Горячкой