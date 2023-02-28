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(Плешакова) София Евдокимовна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

27.09.1806

Дата смерти

17.11.1820

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1806

Отец: Плешаков Евдоким Григорьевич

Мать: Плешакова Параскева Арефьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
29.09.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
17.11.1820
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
17.11.1820
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Причина смерти: Горячкой
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