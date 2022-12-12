Плешаков Степан Евдокимович
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смерти1852
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Рождение ребёнка
1823
Сын: Плешаков Василий Степанович
Мать ребёнка: Плешакова Татьяна Никоновна
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: Плешакова Татьяна Никоновна
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Плешакова Татьяна Никоновна
Рождение ребёнка
1832
Сын: Плешаков Трофим Степанович
Мать ребёнка: Плешакова Татьяна Никоновна
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Евдокия Степановна
Мать ребёнка: Плешакова Татьяна Никоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1852