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Плешаков Степан Евдокимович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1798

Дата смерти

1852

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Плешаков Евдоким Григорьевич

Мать: Плешакова Параскева Арефьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1823

Сын: Плешаков Василий Степанович

Мать ребёнка: Плешакова Татьяна Никоновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1825

Сын: Плешаков Петр Степанович

Мать ребёнка: Плешакова Татьяна Никоновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1828

Сын: Плешаков Иван Степанович

Мать ребёнка: Плешакова Татьяна Никоновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1832

Сын: Плешаков Трофим Степанович

Мать ребёнка: Плешакова Татьяна Никоновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Евдокия Степановна

Мать ребёнка: Плешакова Татьяна Никоновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плешакова Татьяна Никоновна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1852
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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