Плешаков Иван Степанович
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Плешакова Ефимия Демидовна
Рождение ребёнка
?.01.1858
Мать ребёнка: Плешакова Ефимия Демидовна
Рождение ребёнка
25.12.1862
Сын: Плешаков Василий Иванович
Мать ребёнка: Плешакова Ефимия Демидовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно