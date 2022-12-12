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Плешаков Иван Степанович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Плешаков Степан Евдокимович

Мать: Плешакова Татьяна Никоновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1854

Сын: Плешаков Андрей Иванович

Мать ребёнка: Плешакова Ефимия Демидовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.01.1858

Сын: Плешаков Максим Иванович

Мать ребёнка: Плешакова Ефимия Демидовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
25.12.1862

Сын: Плешаков Василий Иванович

Мать ребёнка: Плешакова Ефимия Демидовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плешакова Ефимия Демидовна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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