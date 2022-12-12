Плешакова (Манохина) Ефимия Демидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлешакова (Манохина) Ефимия Демидовна

Плешакова (Манохина) Ефимия Демидовна

avatar

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Манохин Демид Семенович

Мать: Манохина Елена Захаровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1854

Сын: Плешаков Андрей Иванович

Отец ребёнка: Плешаков Иван Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.01.1858

Сын: Плешаков Максим Иванович

Отец ребёнка: Плешаков Иван Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
25.12.1862

Сын: Плешаков Василий Иванович

Отец ребёнка: Плешаков Иван Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плешаков Иван Степанович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close