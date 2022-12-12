Плешакова (Манохина) Ефимия Демидовна
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Манохин Демид Семенович
Мать: Манохина Елена Захаровна
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Плешаков Иван Степанович
Рождение ребёнка
?.01.1858
Отец ребёнка: Плешаков Иван Степанович
Рождение ребёнка
25.12.1862
Сын: Плешаков Василий Иванович
Отец ребёнка: Плешаков Иван Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно