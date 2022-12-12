Манохин Демид Семенович
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смерти23.03.1870
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Бракосочетание
12.05.1815
Жена: Манохина Елена Захаровна
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1817
Сын: Манохин Алексей Демидович
Мать ребёнка: Манохина Елена Захаровна
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Матрона Демидовна
Мать ребёнка: Манохина Елена Захаровна
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Манохина Елена Захаровна
Рождение ребёнка
20.01.1825
Сын: Манохин Григорий Демидович
Мать ребёнка: Манохина Елена Захаровна
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: Манохина Елена Захаровна
Рождение ребёнка
1830
Сын: Манохин Константин Демидович
Мать ребёнка: Манохина Елена Захаровна
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Плешакова Ефимия Демидовна
Мать ребёнка: Манохина Елена Захаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
23.03.1870
Причина смерти: Натуральной
Похороны
25.03.1870
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя