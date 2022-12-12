Манохин Демид Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМанохин Демид Семенович

Манохин Демид Семенович

avatar

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1796

Дата смерти

23.03.1870

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Манохин Семен Кириллович

Мать: Манохина Агафия Афанасьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
12.05.1815

Жена: Манохина Елена Захаровна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1817

Сын: Манохин Алексей Демидович

Мать ребёнка: Манохина Елена Захаровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Матрона Демидовна

Мать ребёнка: Манохина Елена Захаровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1822

Сын: Манохин Максим Демидович

Мать ребёнка: Манохина Елена Захаровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
20.01.1825

Сын: Манохин Григорий Демидович

Мать ребёнка: Манохина Елена Захаровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1827

Сын: Манохин Иван Демидович

Мать ребёнка: Манохина Елена Захаровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1830

Сын: Манохин Константин Демидович

Мать ребёнка: Манохина Елена Захаровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Плешакова Ефимия Демидовна

Мать ребёнка: Манохина Елена Захаровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Манохина Александра Терентьевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
23.03.1870
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Причина смерти: Натуральной
Похороны
25.03.1870
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close