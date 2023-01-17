Манохин Григорий Демидович
Место рождения
Дата рождения20.01.1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1825
Отец: Манохин Демид Семенович
Мать: Манохина Елена Захаровна
Крещение
22.01.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.02.1847
Дочь: Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Манохина Васса Гаврииловна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Марфа Григорьевна
Мать ребёнка: Манохина Васса Гаврииловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно