Манохин Григорий Демидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМанохин Григорий Демидович

Манохин Григорий Демидович

avatar

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

20.01.1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1825

Отец: Манохин Демид Семенович

Мать: Манохина Елена Захаровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
22.01.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.02.1847

Дочь: Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Манохина Васса Гаврииловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Марфа Григорьевна

Мать ребёнка: Манохина Васса Гаврииловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Манохина Васса Гаврииловна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close