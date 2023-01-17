Манохина Агафия Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1796
Отец ребёнка: Манохин Семен Кириллович
Рождение ребёнка
01.03.1799
Сын: Манохин Тимофей Семенович
Отец ребёнка: Манохин Семен Кириллович
Рождение ребёнка
28.01.1802
Сын: Манохин Климентий Семенович
Отец ребёнка: Манохин Семен Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно