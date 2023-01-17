Манохина Агафия Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манохина Агафия Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1796

Сын: Манохин Демид Семенович

Отец ребёнка: Манохин Семен Кириллович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.03.1799

Сын: Манохин Тимофей Семенович

Отец ребёнка: Манохин Семен Кириллович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
28.01.1802

Сын: Манохин Климентий Семенович

Отец ребёнка: Манохин Семен Кириллович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Манохин Семен Кириллович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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