Манохин Семен Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Рождение ребёнка
1796
Мать ребёнка: Манохина Агафия Афанасьевна
Рождение ребёнка
01.03.1799
Сын: Манохин Тимофей Семенович
Мать ребёнка: Манохина Агафия Афанасьевна
Рождение ребёнка
28.01.1802
Сын: Манохин Климентий Семенович
Мать ребёнка: Манохина Агафия Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно