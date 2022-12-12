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Манохин Семен Кириллович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Манохин Кирилл Пантелеймонович

Мать: Манохина Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
1796

Сын: Манохин Демид Семенович

Мать ребёнка: Манохина Агафия Афанасьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.03.1799

Сын: Манохин Тимофей Семенович

Мать ребёнка: Манохина Агафия Афанасьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
28.01.1802

Сын: Манохин Климентий Семенович

Мать ребёнка: Манохина Агафия Афанасьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Манохина Агафия Афанасьевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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