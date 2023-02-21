Плешакова Татьяна Никоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлешакова Татьяна Никоновна

Плешакова Татьяна Никоновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Сын: Плешаков Василий Степанович

Отец ребёнка: Плешаков Степан Евдокимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1825

Сын: Плешаков Петр Степанович

Отец ребёнка: Плешаков Степан Евдокимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1828

Сын: Плешаков Иван Степанович

Отец ребёнка: Плешаков Степан Евдокимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1832

Сын: Плешаков Трофим Степанович

Отец ребёнка: Плешаков Степан Евдокимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Евдокия Степановна

Отец ребёнка: Плешаков Степан Евдокимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плешаков Степан Евдокимович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close