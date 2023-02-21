Плешакова Татьяна Никоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1823
Сын: Плешаков Василий Степанович
Отец ребёнка: Плешаков Степан Евдокимович
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Плешаков Степан Евдокимович
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Плешаков Степан Евдокимович
Рождение ребёнка
1832
Сын: Плешаков Трофим Степанович
Отец ребёнка: Плешаков Степан Евдокимович
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Евдокия Степановна
Отец ребёнка: Плешаков Степан Евдокимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно