Плешаков Тимофей Евдокимович
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Надежда Тимофеевна
Мать ребёнка: Плешакова Агафия Ивановна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Евдокия Тимофеевна
Мать ребёнка: Плешакова Агафия Ивановна
Рождение ребёнка
1853
Сын: Плешаков Матвей Тимофеевич
Мать ребёнка: Плешакова Агафия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно