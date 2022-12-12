Плешаков Тимофей Евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плешаков Тимофей Евдокимович

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Место рождения

Камбарка

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Плешаков Евдоким Григорьевич

Мать: Плешакова Параскева Арефьевна

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Надежда Тимофеевна

Мать ребёнка: Плешакова Агафия Ивановна

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Евдокия Тимофеевна

Мать ребёнка: Плешакова Агафия Ивановна

Рождение ребёнка
1853

Сын: Плешаков Матвей Тимофеевич

Мать ребёнка: Плешакова Агафия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плешакова Агафия Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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