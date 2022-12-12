Плешакова Агафия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плешакова Агафия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Надежда Тимофеевна

Отец ребёнка: Плешаков Тимофей Евдокимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Евдокия Тимофеевна

Отец ребёнка: Плешаков Тимофей Евдокимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1853

Сын: Плешаков Матвей Тимофеевич

Отец ребёнка: Плешаков Тимофей Евдокимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плешаков Тимофей Евдокимович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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