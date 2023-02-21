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Плешаков Григорий Агафонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1714

Дата смерти

18.04.1804

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1761

Сын: Плешаков Козма Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Ковалева Ксения Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1770

Сын: Плешаков Матвей Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1774

Сын: Плешаков Фома Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1777

Сын: Плешаков Евдоким Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
18.04.1804
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
18.04.1804
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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