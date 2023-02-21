Плешаков Григорий Агафонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1714
Дата смерти18.04.1804
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1761
Сын: Плешаков Козма Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Ковалева Ксения Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1770
Сын: Плешаков Матвей Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1774
Сын: Плешаков Фома Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1777
Сын: Плешаков Евдоким Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Похороны
18.04.1804
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
18.04.1804