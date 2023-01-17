Плешаков Козма Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смерти20.01.1821
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Плешаков Григорий Агафонович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1785
Мать ребёнка: Плешакова Наталья Власовна
Рождение ребёнка
1787
Сын: Плешаков Петр Козмич
Мать ребёнка: Плешакова Наталья Власовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Похороны
20.01.1821
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
20.01.1821