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Плешаков Козма Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

20.01.1821

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Плешаков Григорий Агафонович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1785

Сын: Плешаков Алексей Козмич

Мать ребёнка: Плешакова Наталья Власовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1787

Сын: Плешаков Петр Козмич

Мать ребёнка: Плешакова Наталья Власовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плешакова Наталья Власовна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
20.01.1821
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
20.01.1821
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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