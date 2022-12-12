Плешакова Наталья Власовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плешакова Наталья Власовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1761 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1785

Сын: Плешаков Алексей Козмич

Отец ребёнка: Плешаков Козма Григорьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1787

Сын: Плешаков Петр Козмич

Отец ребёнка: Плешаков Козма Григорьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
17.02.1799
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плешаков Козма Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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