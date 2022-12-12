Плешакова Наталья Власовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1785
Отец ребёнка: Плешаков Козма Григорьевич
Рождение ребёнка
1787
Сын: Плешаков Петр Козмич
Отец ребёнка: Плешаков Козма Григорьевич
Крещение
17.02.1799
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно