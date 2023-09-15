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Плешаков Петр Козмич

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1787

Дата смерти

1857

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Плешаков Козма Григорьевич

Мать: Плешакова Наталья Власовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
07.02.1808

Жена: Плешакова Надежда Кононовна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Параскева Петровна

Мать ребёнка: Плешакова Надежда Кононовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1812

Сын: Плешаков Сергей Петрович

Мать ребёнка: Плешакова Надежда Кононовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1817

Сын: Плешаков Дмитрий Петрович

Мать ребёнка: Плешакова Надежда Кононовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1857
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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