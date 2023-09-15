Плешаков Петр Козмич
Место рождения
Дата рождения1787
Дата смерти1857
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Бракосочетание
07.02.1808
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Параскева Петровна
Мать ребёнка: Плешакова Надежда Кононовна
Рождение ребёнка
1812
Мать ребёнка: Плешакова Надежда Кононовна
Рождение ребёнка
1817
Сын: Плешаков Дмитрий Петрович
Мать ребёнка: Плешакова Надежда Кононовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1857