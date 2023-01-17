Плешакова (Климовских) Надежда Кононовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плешакова (Климовских) Надежда Кононовна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1790

Дата смерти

27.02.1851

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Климовских Конон Емельянович

Мать: Климовских Анастасия Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
07.02.1808

Муж: Плешаков Петр Козмич

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Параскева Петровна

Отец ребёнка: Плешаков Петр Козмич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1812

Сын: Плешаков Сергей Петрович

Отец ребёнка: Плешаков Петр Козмич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1817

Сын: Плешаков Дмитрий Петрович

Отец ребёнка: Плешаков Петр Козмич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
27.02.1851
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Причина смерти: Натуральной
Похороны
01.03.1851
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
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