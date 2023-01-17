Плешакова (Климовских) Надежда Кононовна
Место рождения
Дата рождения1790
Дата смерти27.02.1851
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Бракосочетание
07.02.1808
Муж: Плешаков Петр Козмич
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Параскева Петровна
Отец ребёнка: Плешаков Петр Козмич
Рождение ребёнка
1812
Отец ребёнка: Плешаков Петр Козмич
Рождение ребёнка
1817
Сын: Плешаков Дмитрий Петрович
Отец ребёнка: Плешаков Петр Козмич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
27.02.1851
Причина смерти: Натуральной
Похороны
01.03.1851
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя