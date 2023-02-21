Климовских Анастасия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климовских Анастасия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Плешакова Надежда Кононовна

Отец ребёнка: Климовских Конон Емельянович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Пелагия Кононовна

Отец ребёнка: Климовских Конон Емельянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климовских Конон Емельянович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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