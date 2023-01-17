Плешаков Алексей Козмич
Место рождения
Дата рождения1785
Дата смерти31.12.1863
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Бракосочетание
10.02.1805
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
10.02.1805
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1807
Мать ребёнка: Плешакова Наталья Титовна
Крещение
01.02.1810
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница | Егора Родионова Баранова жена Агафья Власова
Рождение ребёнка
04.02.1814
Дочь: Ксения Алексеевна
Мать ребёнка: Плешакова Наталья Титовна
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Плешакова Александра Семеновна
Рождение ребёнка
1821
Мать ребёнка: Плешакова Александра Семеновна
Рождение ребёнка
1823
Сын: Плешаков Никифор Алексеевич
Мать ребёнка: Плешакова Александра Семеновна
Рождение ребёнка
25.05.1825
Сын: Плешаков Сидор Алексеевич
Мать ребёнка: Плешакова Александра Семеновна
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.05.1825
Дочь: Гликерия Алексеевна
Мать ребёнка: Плешакова Александра Семеновна
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1827
Сын: Плешаков Лаврентий Алексеевич
Мать ребёнка: Плешакова Александра Семеновна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Плешаков Степан Алексеевич
Мать ребёнка: Плешакова Александра Семеновна
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Плешакова Александра Семеновна
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Агафия Алексеевна
Мать ребёнка: Плешакова Александра Семеновна
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Плешакова Александра Семеновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
31.12.1863
Причина смерти: Старостью
Похороны
03.01.1864
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя