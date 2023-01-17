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Плешаков Алексей Козмич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1785

Дата смерти

31.12.1863

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Плешаков Козма Григорьевич

Мать: Плешакова Наталья Власовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
10.02.1805

Жена: Плешакова Александра Семеновна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
10.02.1805

Жена: Плешакова Наталья Титовна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1807

Сын: Плешаков Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Плешакова Наталья Титовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
01.02.1810
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница | Егора Родионова Баранова жена Агафья Власова
Рождение ребёнка
04.02.1814

Дочь: Ксения Алексеевна

Мать ребёнка: Плешакова Наталья Титовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Плешакова Александра Семеновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1821

Сын: Плешаков Ефим Алексеевич

Мать ребёнка: Плешакова Александра Семеновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1823

Сын: Плешаков Никифор Алексеевич

Мать ребёнка: Плешакова Александра Семеновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
25.05.1825

Сын: Плешаков Сидор Алексеевич

Мать ребёнка: Плешакова Александра Семеновна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.05.1825

Дочь: Гликерия Алексеевна

Мать ребёнка: Плешакова Александра Семеновна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1827

Сын: Плешаков Лаврентий Алексеевич

Мать ребёнка: Плешакова Александра Семеновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1829

Сын: Плешаков Степан Алексеевич

Мать ребёнка: Плешакова Александра Семеновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1833

Сын: Плешаков Яков Алексеевич

Мать ребёнка: Плешакова Александра Семеновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Агафия Алексеевна

Мать ребёнка: Плешакова Александра Семеновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1840

Сын: Плешаков Лев Алексеевич

Мать ребёнка: Плешакова Александра Семеновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
31.12.1863
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Причина смерти: Старостью
Похороны
03.01.1864
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
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