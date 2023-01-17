Плешакова (Силина) Александра Семеновна
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Силин Семен Тимофеевич
Мать: Силина Васса Сидоровна
Бракосочетание
10.02.1805
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Плешаков Алексей Козмич
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Плешаков Алексей Козмич
Рождение ребёнка
1823
Сын: Плешаков Никифор Алексеевич
Отец ребёнка: Плешаков Алексей Козмич
Рождение ребёнка
25.05.1825
Дочь: Гликерия Алексеевна
Отец ребёнка: Плешаков Алексей Козмич
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.05.1825
Сын: Плешаков Сидор Алексеевич
Отец ребёнка: Плешаков Алексей Козмич
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1827
Сын: Плешаков Лаврентий Алексеевич
Отец ребёнка: Плешаков Алексей Козмич
Рождение ребёнка
1829
Сын: Плешаков Степан Алексеевич
Отец ребёнка: Плешаков Алексей Козмич
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Плешаков Алексей Козмич
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Агафия Алексеевна
Отец ребёнка: Плешаков Алексей Козмич
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Плешаков Алексей Козмич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно