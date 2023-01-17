Плешакова (Силина) Александра Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плешакова (Силина) Александра Семеновна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Силин Семен Тимофеевич

Мать: Силина Васса Сидоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
10.02.1805

Муж: Плешаков Алексей Козмич

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Плешаков Алексей Козмич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1821

Сын: Плешаков Ефим Алексеевич

Отец ребёнка: Плешаков Алексей Козмич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1823

Сын: Плешаков Никифор Алексеевич

Отец ребёнка: Плешаков Алексей Козмич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
25.05.1825

Дочь: Гликерия Алексеевна

Отец ребёнка: Плешаков Алексей Козмич

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.05.1825

Сын: Плешаков Сидор Алексеевич

Отец ребёнка: Плешаков Алексей Козмич

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1827

Сын: Плешаков Лаврентий Алексеевич

Отец ребёнка: Плешаков Алексей Козмич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1829

Сын: Плешаков Степан Алексеевич

Отец ребёнка: Плешаков Алексей Козмич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1833

Сын: Плешаков Яков Алексеевич

Отец ребёнка: Плешаков Алексей Козмич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Агафия Алексеевна

Отец ребёнка: Плешаков Алексей Козмич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1840

Сын: Плешаков Лев Алексеевич

Отец ребёнка: Плешаков Алексей Козмич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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