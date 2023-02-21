(Плешакова) Гликерия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Плешакова) Гликерия Алексеевна

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Место рождения

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя

Дата рождения

25.05.1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1825

Отец: Плешаков Алексей Козмич

Мать: Плешакова Александра Семеновна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
27.05.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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