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Силин Семен Тимофеевич

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Место рождения

Соликамск, Соликамский, Пермский край

Дата рождения

1743

Дата смерти

16.03.1807

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Силин Тимофей Денисович

Мать: Силина Агафия Афанасьевна

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Старкова Анна Семеновна

Мать ребёнка: Силина Васса Сидоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Рожкова Саломея Семеновна

Мать ребёнка: Силина Васса Сидоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1791

Сын: Силин Петр Семенович

Мать ребёнка: Силина Васса Сидоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1798

Сын: Силин Прокопий Семенович

Мать ребёнка: Силина Васса Сидоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Плешакова Александра Семеновна

Мать ребёнка: Силина Васса Сидоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Силина Васса Сидоровна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
16.03.1807
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
16.03.1807
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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