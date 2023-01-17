Силин Семен Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1743
Дата смерти16.03.1807
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: Силин Тимофей Денисович
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Старкова Анна Семеновна
Мать ребёнка: Силина Васса Сидоровна
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Рожкова Саломея Семеновна
Мать ребёнка: Силина Васса Сидоровна
Рождение ребёнка
1791
Сын: Силин Петр Семенович
Мать ребёнка: Силина Васса Сидоровна
Рождение ребёнка
1798
Мать ребёнка: Силина Васса Сидоровна
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Плешакова Александра Семеновна
Мать ребёнка: Силина Васса Сидоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Силина Васса Сидоровна
Место жительства
Неизвестно
Похороны
16.03.1807
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
16.03.1807