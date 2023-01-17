Силин Петр Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСилин Петр Семенович

Силин Петр Семенович

avatar

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Силин Семен Тимофеевич

Мать: Силина Васса Сидоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
18.02.1810

Жена: Силина Феодосия Емельяновна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.11.1810

Дочь: Варвара Петровна

Мать ребёнка: Силина Феодосия Емельяновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1812

Сын: Силин Григорий Петрович

Мать ребёнка: Силина Феодосия Емельяновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1815

Сын: Силин Семен Петрович

Мать ребёнка: Силина Феодосия Емельяновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1819

Сын: Силин Афанасий Петрович

Мать ребёнка: Силина Феодосия Емельяновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
16.05.1825

Сын: Силин Иван Петрович

Мать ребёнка: Силина Феодосия Емельяновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Анна Петровна

Мать ребёнка: Силина Феодосия Емельяновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1829

Сын: Силин Дмитрий Петрович

Мать ребёнка: Силина Феодосия Емельяновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1831

Сын: Силин Тихон Петрович

Мать ребёнка: Силина Феодосия Емельяновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close