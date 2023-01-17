Силин Петр Семенович
Место рождения
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Силин Семен Тимофеевич
Мать: Силина Васса Сидоровна
Бракосочетание
18.02.1810
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.11.1810
Дочь: Варвара Петровна
Мать ребёнка: Силина Феодосия Емельяновна
Рождение ребёнка
1812
Мать ребёнка: Силина Феодосия Емельяновна
Рождение ребёнка
1815
Сын: Силин Семен Петрович
Мать ребёнка: Силина Феодосия Емельяновна
Рождение ребёнка
1819
Мать ребёнка: Силина Феодосия Емельяновна
Рождение ребёнка
16.05.1825
Сын: Силин Иван Петрович
Мать ребёнка: Силина Феодосия Емельяновна
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Анна Петровна
Мать ребёнка: Силина Феодосия Емельяновна
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: Силина Феодосия Емельяновна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Силин Тихон Петрович
Мать ребёнка: Силина Феодосия Емельяновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно