Силин Дмитрий Петрович
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Силин Петр Семенович
Рождение ребёнка
21.11.1851
Дочь: Матрона Дмитриевна
Мать ребёнка: Силина Анисия Архиповна
Рождение ребёнка
22.08.1856
Сын: Силин Лаврентий Дмитриевич
Мать ребёнка: Силина Анисия Архиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Силина Анисия Архиповна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно