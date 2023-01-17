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Силин Дмитрий Петрович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Силин Петр Семенович

Мать: Силина Феодосия Емельяновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
21.11.1851

Дочь: Матрона Дмитриевна

Мать ребёнка: Силина Анисия Архиповна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
22.08.1856

Сын: Силин Лаврентий Дмитриевич

Мать ребёнка: Силина Анисия Архиповна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Силина Анисия Архиповна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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