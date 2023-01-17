Силина (Широкова) Феодосия Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСилина (Широкова) Феодосия Емельяновна

Силина (Широкова) Феодосия Емельяновна

avatar

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Широков Емельян Андреевич

Мать: Широкова Саломея Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
18.02.1810

Муж: Силин Петр Семенович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.11.1810

Дочь: Варвара Петровна

Отец ребёнка: Силин Петр Семенович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1812

Сын: Силин Григорий Петрович

Отец ребёнка: Силин Петр Семенович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1815

Сын: Силин Семен Петрович

Отец ребёнка: Силин Петр Семенович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1819

Сын: Силин Афанасий Петрович

Отец ребёнка: Силин Петр Семенович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
16.05.1825

Сын: Силин Иван Петрович

Отец ребёнка: Силин Петр Семенович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Анна Петровна

Отец ребёнка: Силин Петр Семенович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1829

Сын: Силин Дмитрий Петрович

Отец ребёнка: Силин Петр Семенович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1831

Сын: Силин Тихон Петрович

Отец ребёнка: Силин Петр Семенович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close