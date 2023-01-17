Силина (Широкова) Феодосия Емельяновна
Место рождения
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Бракосочетание
18.02.1810
Муж: Силин Петр Семенович
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.11.1810
Дочь: Варвара Петровна
Отец ребёнка: Силин Петр Семенович
Рождение ребёнка
1812
Отец ребёнка: Силин Петр Семенович
Рождение ребёнка
1815
Сын: Силин Семен Петрович
Отец ребёнка: Силин Петр Семенович
Рождение ребёнка
1819
Отец ребёнка: Силин Петр Семенович
Рождение ребёнка
16.05.1825
Сын: Силин Иван Петрович
Отец ребёнка: Силин Петр Семенович
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Анна Петровна
Отец ребёнка: Силин Петр Семенович
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Силин Петр Семенович
Рождение ребёнка
1831
Сын: Силин Тихон Петрович
Отец ребёнка: Силин Петр Семенович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно