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Широков Емельян Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Дата смерти

1814

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Широков Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1777

Сын: Широков Иван Емельянович

Мать ребёнка: Широкова Саломея Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1782

Сын: Широков Тимофей Емельянович

Мать ребёнка: Широкова Саломея Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1787

Сын: Широков Исаак Емельянович

Мать ребёнка: Широкова Саломея Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Силина Феодосия Емельяновна

Мать ребёнка: Широкова Саломея Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Широкова Саломея Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1814
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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