Широков Емельян Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
Дата смерти1814
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: Широков Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1777
Мать ребёнка: Широкова Саломея Ивановна
Рождение ребёнка
1782
Сын: Широков Тимофей Емельянович
Мать ребёнка: Широкова Саломея Ивановна
Рождение ребёнка
1787
Сын: Широков Исаак Емельянович
Мать ребёнка: Широкова Саломея Ивановна
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Силина Феодосия Емельяновна
Мать ребёнка: Широкова Саломея Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1814