Широков Иван Емельянович
Место рождения
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Широкова Акилина Васильевна
Рождение ребёнка
?.02.1805
Мать ребёнка: Широкова Акилина Васильевна
Рождение ребёнка
?.05.1807
Мать ребёнка: Широкова Акилина Васильевна
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Васса Ивановна
Мать ребёнка: Широкова Акилина Васильевна
Рождение ребёнка
1816
Мать ребёнка: Широкова Акилина Васильевна
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Соколова Наталия Ивановна
Мать ребёнка: Широкова Акилина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно