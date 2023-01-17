Широков Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения?.02.1805
Дата смертиДо 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1805
Рождение ребёнка
1831
Сын: Широков Тимофей Васильевич
Мать ребёнка: Широкова Пелагия Матвеевна
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Широкова Пелагия Матвеевна
Крещение
27.01.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1850