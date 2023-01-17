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Широков Василий Иванович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

?.02.1805

Дата смерти

До 1850

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1805

Отец: Широков Иван Емельянович

Мать: Широкова Акилина Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1831

Сын: Широков Тимофей Васильевич

Мать ребёнка: Широкова Пелагия Матвеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1840

Сын: Широков Иван Васильевич

Мать ребёнка: Широкова Пелагия Матвеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
27.01.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Широкова Пелагия Матвеевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1850
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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