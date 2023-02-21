Широкова Акилина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиМежду 1820 и 1821
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Широков Иван Емельянович
Рождение ребёнка
?.02.1805
Отец ребёнка: Широков Иван Емельянович
Рождение ребёнка
?.05.1807
Отец ребёнка: Широков Иван Емельянович
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Васса Ивановна
Отец ребёнка: Широков Иван Емельянович
Рождение ребёнка
1816
Отец ребёнка: Широков Иван Емельянович
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Соколова Наталия Ивановна
Отец ребёнка: Широков Иван Емельянович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1820 и 1821