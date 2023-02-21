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Широкова Акилина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Между 1820 и 1821

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Широков Иван Емельянович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.02.1805

Сын: Широков Василий Иванович

Отец ребёнка: Широков Иван Емельянович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.05.1807

Сын: Широков Федор Иванович

Отец ребёнка: Широков Иван Емельянович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Васса Ивановна

Отец ребёнка: Широков Иван Емельянович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1816

Сын: Широков Логин Иванович

Отец ребёнка: Широков Иван Емельянович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Соколова Наталия Ивановна

Отец ребёнка: Широков Иван Емельянович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Широков Иван Емельянович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Между 1820 и 1821
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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