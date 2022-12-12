Соколова (Широкова) Наталия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Бракосочетание
27.01.1839
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители поженихе: | Евсей Андреев Баранов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно