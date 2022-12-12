Широкова Саломея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Широкова Саломея Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1777

Сын: Широков Иван Емельянович

Отец ребёнка: Широков Емельян Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1782

Сын: Широков Тимофей Емельянович

Отец ребёнка: Широков Емельян Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1787

Сын: Широков Исаак Емельянович

Отец ребёнка: Широков Емельян Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Силина Феодосия Емельяновна

Отец ребёнка: Широков Емельян Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Широков Емельян Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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