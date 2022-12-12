Широкова Саломея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1777
Отец ребёнка: Широков Емельян Андреевич
Рождение ребёнка
1782
Сын: Широков Тимофей Емельянович
Отец ребёнка: Широков Емельян Андреевич
Рождение ребёнка
1787
Сын: Широков Исаак Емельянович
Отец ребёнка: Широков Емельян Андреевич
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Силина Феодосия Емельяновна
Отец ребёнка: Широков Емельян Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно