Широков Тимофей Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШироков Тимофей Емельянович

Широков Тимофей Емельянович

avatar

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1782

Дата смерти

1818

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Широков Емельян Андреевич

Мать: Широкова Саломея Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
16.02.1805

Жена: Широкова Варвара Степановна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.11.1805

Сын: Широков Михаил Тимофеевич

Мать ребёнка: Широкова Варвара Степановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1809

Сын: Широков Тимофей Тимофеевич

Мать ребёнка: Широкова Варвара Степановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.10.1810

Дочь: Анастасия Тимофеевна

Мать ребёнка: Широкова Варвара Степановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1815

Сын: Широков Мирон Тимофеевич

Мать ребёнка: Широкова Варвара Степановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1818
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close