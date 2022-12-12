Широков Тимофей Емельянович
Место рождения
Дата рождения1782
Дата смерти1818
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Бракосочетание
16.02.1805
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.11.1805
Сын: Широков Михаил Тимофеевич
Мать ребёнка: Широкова Варвара Степановна
Рождение ребёнка
1809
Сын: Широков Тимофей Тимофеевич
Мать ребёнка: Широкова Варвара Степановна
Рождение ребёнка
?.10.1810
Дочь: Анастасия Тимофеевна
Мать ребёнка: Широкова Варвара Степановна
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: Широкова Варвара Степановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1818