Широков Мирон Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиДо 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Бракосочетание
12.02.1837
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Анфиса Мироновна
Мать ребёнка: Широкова Матрона Никифоровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1850