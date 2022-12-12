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Широков Мирон Тимофеевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1815

Дата смерти

До 1850

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Широков Тимофей Емельянович

Мать: Широкова Варвара Степановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
12.02.1837

Жена: Широкова Матрона Никифоровна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Анфиса Мироновна

Мать ребёнка: Широкова Матрона Никифоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1850
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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