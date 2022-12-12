Широкова (Климовских) Матрона Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Широкова (Климовских) Матрона Никифоровна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1816

Дата смерти

До 1858

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Климовских Никифор Иванович

Мать: Климовских Матрона Федоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
12.02.1837

Муж: Широков Мирон Тимофеевич

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Анфиса Мироновна

Отец ребёнка: Широков Мирон Тимофеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1858
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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