Широкова (Климовских) Матрона Никифоровна
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиДо 1858
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Бракосочетание
12.02.1837
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Анфиса Мироновна
Отец ребёнка: Широков Мирон Тимофеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1858