Климовских Никифор Иванович
Место рождения
Дата рождения1788
Дата смертиДо 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Бракосочетание
03.02.1811
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1815
Сын: Батеряков Макар Никифорович
Мать ребёнка: Климовских Матрона Федоровна
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Широкова Матрона Никифоровна
Мать ребёнка: Климовских Матрона Федоровна
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Соколова Ефимия Никифоровна
Мать ребёнка: Климовских Матрона Федоровна
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Вавилова Феврония Никифоровна
Мать ребёнка: Климовских Матрона Федоровна
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Манохина Анна Никифоровна
Мать ребёнка: Климовских Матрона Федоровна
Рождение ребёнка
1828
Сын: Климовских Мокий Никифорович
Мать ребёнка: Климовских Матрона Федоровна
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Заводчикова Агриппина Никифоровна
Мать ребёнка: Климовских Матрона Федоровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1850