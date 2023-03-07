Соколова (Климовских) Ефимия Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова (Климовских) Ефимия Никифоровна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Климовских Никифор Иванович

Мать: Климовских Матрона Федоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
26.01.1840

Муж: Соколов Трофим Петрович

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
01.09.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.01.1845

Сын: Соколов Василий Трофимович

Отец ребёнка: Соколов Трофим Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Александра Трофимовна

Отец ребёнка: Соколов Трофим Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Анисия Трофимовна

Отец ребёнка: Соколов Трофим Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1856

Сын: Соколов Александр Трофимович

Отец ребёнка: Соколов Трофим Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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