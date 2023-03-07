Соколова (Климовских) Ефимия Никифоровна
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Бракосочетание
26.01.1840
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
01.09.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.01.1845
Сын: Соколов Василий Трофимович
Отец ребёнка: Соколов Трофим Петрович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Александра Трофимовна
Отец ребёнка: Соколов Трофим Петрович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Анисия Трофимовна
Отец ребёнка: Соколов Трофим Петрович
Рождение ребёнка
1856
Сын: Соколов Александр Трофимович
Отец ребёнка: Соколов Трофим Петрович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно