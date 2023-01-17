Соколов Трофим Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоколов Трофим Петрович

Соколов Трофим Петрович

avatar

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Соколов Петр Логинович

Мать: Соколова Евдокия Гаврииловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
26.01.1840

Жена: Соколова Ефимия Никифоровна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
12.04.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.01.1845

Сын: Соколов Василий Трофимович

Мать ребёнка: Соколова Ефимия Никифоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Александра Трофимовна

Мать ребёнка: Соколова Ефимия Никифоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Анисия Трофимовна

Мать ребёнка: Соколова Ефимия Никифоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1856

Сын: Соколов Александр Трофимович

Мать ребёнка: Соколова Ефимия Никифоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close