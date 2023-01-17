Соколов Трофим Петрович
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Бракосочетание
26.01.1840
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
12.04.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.01.1845
Сын: Соколов Василий Трофимович
Мать ребёнка: Соколова Ефимия Никифоровна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Александра Трофимовна
Мать ребёнка: Соколова Ефимия Никифоровна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Анисия Трофимовна
Мать ребёнка: Соколова Ефимия Никифоровна
Рождение ребёнка
1856
Сын: Соколов Александр Трофимович
Мать ребёнка: Соколова Ефимия Никифоровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно