Соколова (Дьякова) Евдокия Гаврииловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова (Дьякова) Евдокия Гаврииловна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1782

Дата смерти

22.04.1839

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Дьяков Гавриил Игнатьевич

Мать: Дьякова Екатерина Петровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
20.09.1804

Муж: Соколов Петр Логинович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
12.12.1805
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.03.1807

Сын: Соколов Василий Петрович

Отец ребёнка: Соколов Петр Логинович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
22.06.1810

Сын: Соколов Петр Петрович

Отец ребёнка: Соколов Петр Логинович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1812

Сын: Соколов Иван Петрович

Отец ребёнка: Соколов Петр Логинович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Щукина Хиония Петровна

Отец ребёнка: Соколов Петр Логинович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Феофила Петровна

Отец ребёнка: Соколов Петр Логинович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1820

Сын: Соколов Трофим Петрович

Отец ребёнка: Соколов Петр Логинович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1822

Сын: Соколов Леонтий Петрович

Отец ребёнка: Соколов Петр Логинович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
22.04.1839
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Причина смерти: От удушья
Похороны
25.04.1839
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
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