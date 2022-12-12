Соколова (Дьякова) Евдокия Гаврииловна
Место рождения
Дата рождения1782
Дата смерти22.04.1839
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Бракосочетание
20.09.1804
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
12.12.1805
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.03.1807
Отец ребёнка: Соколов Петр Логинович
Рождение ребёнка
22.06.1810
Отец ребёнка: Соколов Петр Логинович
Рождение ребёнка
1812
Отец ребёнка: Соколов Петр Логинович
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Щукина Хиония Петровна
Отец ребёнка: Соколов Петр Логинович
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Феофила Петровна
Отец ребёнка: Соколов Петр Логинович
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Соколов Петр Логинович
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Соколов Петр Логинович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
22.04.1839
Причина смерти: От удушья
Похороны
25.04.1839
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя