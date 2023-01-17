Соколов Леонтий Петрович
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Крещение
20.03.1838
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
07.06.1842
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.07.1844
Мать ребёнка: Соколова Феодосия Титовна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Анна Леонтьевна
Мать ребёнка: Соколова Феодосия Титовна
Рождение ребёнка
08.07.1849
Мать ребёнка: Соколова Феодосия Титовна
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: Соколова Феодосия Титовна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Анастасия Леонтьевна
Мать ребёнка: Соколова Феодосия Титовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно