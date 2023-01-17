Соколов Леонтий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоколов Леонтий Петрович

Соколов Леонтий Петрович

avatar

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Соколов Петр Логинович

Мать: Соколова Евдокия Гаврииловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
20.03.1838
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
07.06.1842

Жена: Соколова Феодосия Титовна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.07.1844

Сын: Соколов Илья Леонтьевич

Мать ребёнка: Соколова Феодосия Титовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Анна Леонтьевна

Мать ребёнка: Соколова Феодосия Титовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
08.07.1849

Сын: Соколов Петр Леонтьевич

Мать ребёнка: Соколова Феодосия Титовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1851

Сын: Соколов Павел Леонтьевич

Мать ребёнка: Соколова Феодосия Титовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Анастасия Леонтьевна

Мать ребёнка: Соколова Феодосия Титовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close